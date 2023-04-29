خلال زيارته لطهران.. الرئيس العراقي يعلق على حصة بلاده المائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شدّد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، خلال زيارته إلى طهران، السبت، على ضرورة مراعاة حصة العراق المائية، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال الرئيس العراقي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، من طهران: "تربطنا مع إيران علاقات مشتركة، وزيارتنا إلى طهران تأتي للتأكيد على العلاقات الثابتة والمتماسكة وغير القابلة للتغيير بين البلدين". وأضاف رشيد: "أتقدم بالتهنئة للتطور في العلاقات بين إيران والسعودية".

وأضاف الرئيس العراقي: "يجب إيلاء محاربة آفة المخدرات أولوية قصوى، مع ضرورة حل المشاكل ومن بينها مراعاة حصة العراق المائية"، حسبما نقلت عنه (واع).

بدوره، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: "علاقاتنا مع العراق جيدة، ونسعى للوصول إلى تبادل تجاري لمستويات أعلى"، مشيرًا إلى أن "مستوى حجم التبادل التجاري مع العراق يبلغ أكثر من 10 مليارات يورو". وأكد أن "أي زعزعة بأمن العراق يعد زعزعة لأمن إيران"، وأشار إلى أن "المفاوضات بين دول المنطقة تؤدي إلى التحسن في أمنها"، بحسب الوكالة العراقية.

ووصل الرئيس العراقي، السبت، في زيارة رسمية إلى إيران، تلبية لدعوة من نظيره الإيراني، برفقة السيدة العراقية الأولى شاناز إبراهيم أحمد، إضافة إلى وفد رفيع المستوى ضم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزير الموارد المائية عبد عون ذياب، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، حسبما أفادت الوكالة العراقية.