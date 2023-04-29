دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في محافظة جدة، قتل زوجته الحامل في جنينين وابنيه، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة في بيان إن "مشعل بن حميد بن حضيض الصاعدي، سعودي الجنسية، أقدم على قتل زوجته وطفليه أثناء نومهم في منزله، بطعنهم بسكين في أماكن متفرقة من أجسادهم مما أدى إلى وفاتهم، والتسبب في وفاة جنينين في بطن زوجته"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح البيان أنه "تم اعتقال الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله حداً لقتله المجني عليهم غيلة، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً".

كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة في البيان إن "فيصل بن بدر بن محسن الشيباني، سعودي الجنسية، أقدم على قتل توفيق بن سلمان العتيبي، سعودي الجنسية، بخنقه مما أدى لوفاته، ورمي جثمانه بمنطقة صحراوية".

وأضاف البيان أن "الجهات الأمنية نجحت في القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيدت الحكم كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق الجاني المذكور"، حسبما نقلت الوكالة السعودية.

وأوضحت وزارة الداخلية في البيان أنه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني، فيصل بن بدر بن محسن الشيباني، السبت، بالطائف بمنطقة مكة المكرمة".