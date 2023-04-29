الجيش الأمريكي: الطيارون الروس حاولوا "الاقتتال" مع طائراتنا فوق سوريا

"درون" أمريكية ترصد آخر لحظاتها قبل أن تسقطها مقاتلة روسية.. تعرف على قدراتها

شاهد ما حدث عندما اقتربت سفن ومقاتلات روسية من قوة بحرية للناتو يرافقها فريق CNN

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حاول الطيارون الروس "الاقتتال" مع الطائرات الأمريكية فوق سوريا، كجزء من نمط حديث لسلوك أكثر عدوانية، وفقًا لمتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية.

على مدى السنوات العديدة الماضية، استخدمت الولايات المتحدة خطا لعدم تضارب بين الجيشين في سوريا لتجنب الأخطاء أو المواجهات غير المقصودة التي يمكن أن تؤدي عن غير قصد إلى التصعيد.

وقال المسؤول إن المسؤولين الأمريكيين تواصلوا مع نظرائهم الروس بشأن الأحداث الأخيرة، ورد الروس، لكن "ليس بطريقة تعترف بالحادث أبدًا".

وقال قائد عسكري أمريكي إن الولايات المتحدة شهدت "ارتفاعًا كبيرًا" في الرحلات الجوية العسكرية الروسية العدوانية في سوريا هذا الشهر.

وقال المسؤول إنه منذ بداية مارس/ آذار، انتهكت الطائرات الروسية بروتوكولات عدم التضارب ما مجموعه 85 مرة، بما في ذلك التحليق بالقرب من قواعد التحالف، والفشل في الوصول إلى خط عدم التضارب، وأكثر من ذلك.

ويشمل ذلك أيضًا 26 حالة حلقت فيها طائرات روسية مسلحة فوق مواقع الولايات المتحدة والتحالف في سوريا.

قال المسؤول: "يبدو أنه متسق مع طريقة جديدة للعمل". وأضاف المسؤول أن الطيارين الأمريكيين رفضوا الانخراط في المعارك ويلتزمون ببروتوكولات إجراءات تفادي التضارب.

ولدى الولايات المتحدة ما يقرب من 900 جندي في سوريا كجزء من الحملة المستمرة لهزيمة داعش.

كما حدث السلوك الأكثر عدوانية للطيارين الروس خارج سوريا أيضًا.

ففي مارس/ آذار، اصطدمت طائرة مقاتلة روسية من طراز SU-27 بطائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود.

وأدى الاصطدام إلى إتلاف مروحة الطائرة بدون طيار، مما دفعها إلى النزول في الماء في حادثة وصفتها الولايات المتحدة بأنها "غير آمنة وغير مهنية" وحتى "متهورة".

وقال قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، أليكسوس غرينكويتش: "إنه أمر مقلق لأنه يزيد من خطر سوء التقدير، وبالنظر إلى حوادث مثل اعتراض MQ-9 والإسقاط اللاحق فوق البحر الأسود، فهذا ليس نوع السلوك الذي كنت أتوقعه من قوة جوية محترفة".

وقدمت روسيا بعد ذلك جوائز الدولة لطياري الطائرات الروسية.