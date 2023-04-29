دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، الجمعة، أن بلاده ستواصل بالتعاون مع شركائها تعزيز إسهاماتها العلمية في مجال الفضاء.

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر تويتر: "أسبوع تاريخي لقطاع الفضاء الإماراتي قدم خلاله مسبار الأمل أوضح صورة لقمر المريخ ديموس، وشهد وصول العرب إلى أقرب نقطة من سطح القمر مع المستكشف راشد، وخاض سلطان النيادي أول مهمة عربية للسير في الفضاء، ستواصل الإمارات بالتعاون مع شركائها تعزيز إسهاماتها العلمية في مجال الفضاء".

وأصبح رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أول عربي يجري عملية السير في الفضاء، في وقت سابق من الجمعة، خارج محطة الفضاء الدولية ضمن مهام البعثة 69 الموجودة في المحطة.

وستتضمن هذه المهمة، الرابعة للمشي في الفضاء هذا العام، تكليف النيادي وزميله رائد الفضاء ستيفن بوي ، بأداء مهام أساسية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ومن المتوقع أن تستغرق رحلة الرائدين في السير في الفضاء خارج المحطة حوالي 6 ساعات ونصف تقريبا، إذ سيعملان على صيانة المحطة وتحديثها.

وسيكون الهدف الرئيسي لهذه المهمة تغيير وحدة ""RFG" الخاصة بترددات الراديو التي تمثل جزءا من نظام الاتصالات "S-Band" لمحطة الفضاء الدولية، في إطار التمهيد لعودتها إلى الأرض، وفقا لـ"وام".