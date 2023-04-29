أنقرة، تركيا (CNN)-- ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، علنًا لأول مرة منذ ثلاثة أيام، في مهرجان للطيران في اسطنبول.

وبحسب مقطع فيديو نُشر في حسابه على تويتر، ظهر أردوغان على خشبة المسرح في مهرجان تكنوفست 2023- وهو مهرجان للطيران والتكنولوجيا- إلى جانب حليفه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

ويأتي ظهور أردوغان بعد تكهنات متزايدة بشأن صحته عقب مقابلة تلفزيونية مباشرة، الثلاثاء، انقطعت بعد أن ترك أردوغان كرسيه قبل العودة، وقال إنه مصاب بـ"إنفلونزا شديدة في المعدة".

وبعد حادثة، الثلاثاء، نصحه الأطباء أردوغان بالراحة في المنزل. وكان قد ظهر، الخميس، عبر رابط فيديو خلال افتتاح محطة أكويا للطاقة النووية.

ونشر حساب أردوغان الرسمي على تويتر، السبت، صورة له مع زوجته سيدة تركيا الأولى وهما يستقلان سيارة.

كما نشر الحساب صورة أخرى له خلال زيارته رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، حيث سيقوم بمهمته في محطة الفضاء الدولية لمدة 14 يوما، حسبما أوضحت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء، السبت.