القدس (CNN)-- قُتل الفلسطيني جبريل محمد اللدعة، 17 عاما، بعدما أصيب برصاصة في رأسه، أطلقتها القوات الاسرائيلية في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن ستة آخرين أصيبوا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية، بينهم ثلاثة أشخاص في حالة حرجة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن جنوده يقومون بعملية في مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا "لاعتقال ثلاثة مشتبه بهم".

وأثناء العمليات في مخيم عقبة جبر، أطلق مسلحون مشتبه بهم النار على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية، وتم تحديد الضربات. وقال البيان: "عُثر على أحد الأسلحة التي استخدمها المشتبه بهم في إطلاق النار على الجنود وتمت مصادرته".

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي وفاة المراهق الفلسطيني إلا أنه قال: "تم تحديد إصابات".

ويظهر مقطع فيديو من جنازة الفتى، صباح الاثنين، المئات يشاركون في موكب، وبعضهم يهتف: "الله أكبر، نضحي بدمائنا وأرواحنا من أجل الشهيد".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، الاثنين، إنها "تدين بأشد العبارات الاقتحام الدموي الهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال، صباح الاثنين، لمخيم عقبة جبر في أريحا".

بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن إحدى سيارات الإسعاف التابعة لها استُهدفت بشكل مباشر، وأن القوات الإسرائيلية منعت سيارات الإسعاف الأخرى من الوصول إلى الجرحى.