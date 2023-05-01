أردوغان: حرب تركيا ضد الإرهاب تساهم في أمن أوروبا التي لا تريد الانتباه إلى ذلك

الشرق الأوسط
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أردوغان: حرب تركيا ضد الإرهاب تساهم في أمن أوروبا التي لا تريد الانتباه إلى ذلك
Credit: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك، الأحد، إلى أن حرب تركيا ضد الإرهاب تساهم أيضًا في أمن أوروبا.

وقال أردوغان: "أوروبا لا تنتبه لذلك ولا تريد الانتباه له"، وأردف: "نحن الدولة الوحيدة في الناتو التي تقاتل بهذا الشكل".

وأضاف الرئيس التركي: "في السنوات الأخيرة، الكثير من قادة حزب العمال الكردستاني ينشطون على مستويات مختلفة تم تحييدهم في سوريا والعراق من قبل جهاز استخباراتنا".

وتابع أردوغان: "كان جهاز المخابرات الوطني لدينا يتتبع ما يسمى بزعيم داعش، الملقب بأبو حسين القرشي، لفترة طويلة. تم تحييد هذا الشخص في العملية التي نفذتها منظمة المخابرات الوطنية التركية أمس في سوريا".

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