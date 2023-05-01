دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّق المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، على اتصال نائب رئيس الدولة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، الأحد، مشيرا إلى أن هذا الاتصال ينطلق من قناعة الإمارات بأهمية الحوار والحل السلمي للنزاع في السودان.

وقال قرقاش عبر تويتر: "اتصال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان والتأكيد على ضرورة تغليب الحكمة ينطلق من قناعة الإمارات بأهمية الحوار والحل السلمي، وحرصها على خروج السودان من أزمته والعودة إلى مسار التنمية والاستقرار"، حسب قوله.

وتابع المستشار الرئاسي في الإمارات قائلا: "الإمارات تواصل جهودها لدعم كافة المبادرات السياسية الرامية إلى إيجاد حل توافقي يجنب الشعب السوداني الشقيق ويلات الحرب والانقسام، وذلك بما ينسجم مع منهجها الداعم للحلول السلمية والرافض لمبدأ اللجوء للقوة لحل أي أزمة، فمسار الحرب لن يفضي إلا إلى المزيد من التصعيد والاقتتال".

وكان الشيخ منصور بن زايد قد أكد في الاتصال على "حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وشدد نائب رئيس الإمارات على "ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره"، وأعرب عن شكره للبرهان على "التسهيلات" التي توفرت لعمليات إجلاء الرعايا من السودان على مدار الأيام الماضية.