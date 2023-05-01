إيران تشكر السعودية على مساعدتها في إجلاء مواطنيها من السودان

شاهد.. مراسل CNN على متن سفينة حربية سعودية تشارك في إجلاء العالقين من السودان

لأول مرة منذ 7 سنوات.. لحظة المصافحة بين وزيري خارجية السعودية وإيران في بكين

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت إيران الشكر إلى المملكة العربية السعودية على مساعدتها في إجلاء المواطنين الإيرانيين من السودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "أشكر المملكة العربية السعودية على عملها الإنساني الحاسم في المساعدة على نقل 65 مواطنًا إيرانيًا من السودان إلى ميناء جدة ومن هناك إلى جمهورية إيران الإسلامية".

وشكر القائم بالأعمال الإيراني في السعودية، حسن زرنكار، السعودية في مقابلة مع التلفزيون السعودي الرسمي، السبت.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة "العربية" السعودية، السبت، قائد المنطقة الغربية بالسعودية اللواء أحمد الدبيس يتحدث على متن طائرة مع زرنكار.

وقال الدبيس: "إنها بلدك، إذا كنت بحاجة إلى أي شيء من جدة أو السعودية، فأنت مرحب بك. إيران والسعودية شقيقان".

اتفقت إيران والسعودية - الخصمان اللذان قطعا العلاقات الدبلوماسية في عام 2016 - على إعادة العلاقات الدبلوماسية بعد محادثات في بكين في مارس/ آذار.