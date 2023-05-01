أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أثناء زيارته لإسرائيل، تعهد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي (جمهوري من ولاية كاليفورنيا) بأنه إذا لم يدع الرئيس جو بايدن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن العاصمة قريبًا، فسوف يقوم بذلك.

ووصف مكارثي نتنياهو بأنه "صديق عزيز" في مقابلة، الأحد، مع صحيفة "Israel Today" الداعمة لنتنياهو.

ورفض بايدن، حتى الآن، توجيه دعوة البيت الأبيض لنتنياهو وسط جدل في إسرائيل حول محاولات حكومة نتنياهو لإصلاح النظام القضائي في البلاد.

ومن المقرر أن يصبح مكارثي، الإثنين، أول رئيس مجلس نواب أمريكي يخاطب الكنيست الإسرائيلي في الكنيست منذ نيوت غينغريتش في عام 1998.