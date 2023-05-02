الجيش الإسرائيلي: 22 صاروخا أُطلقت من غزة

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إن ما لا يقل عن 22 صاروخًا أُطلقت من غزة باتجاه إسرائيل، أربعة منها تم اعتراضها من قبل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، فيما سقط 16 في مناطق مفتوحة.

لم تُحسب عمليات إطلاق أخرى.

كانت السلطات في كل من غزة وإسرائيل قالت إن صواريخ أطلقت الثلاثاء من غزة باتجاه إسرائيل.

وقال مصدر أمني في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس الفلسطينية، إن أكثر من عشرة صواريخ أُطلقت.

وأضاف المصدر أنه تم إخلاء مواقع أمنية وعسكرية في غزة تحسبًا لرد إسرائيلي.

أمر الجيش الإسرائيلي الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب من غزة بالبقاء بالقرب من الملاجئ المخصصة.

قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار تحذر من سقوط صواريخ في مدينة سديروت وكيبوتس إيبيم وكيبوتس نير عام.

يأتي هذا فيما أعلنت جمعية الأسرى الفلسطينية إن المعتقلين الفلسطينيين في سجن عوفر، وهو سجن عسكري إسرائيلي بالضفة الغربية، بدأوا إضرابًا عامًا عن الطعام احتجاجًا على وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان، الثلاثاء.