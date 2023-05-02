علاء مبارك يعلق على "قبلة احترام وتقدير" من محمد بن زايد لشيخ الأزهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، الاثنين، بحسن استقبال رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، لشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب خلال زيارة سابقة لعاصمة الإمارات أبوظبي.

وأعاد علاء مبارك، عبر حسابه على تويتر، نشر صورة جمعت الشيخ محمد بن زايد، وشيخ الأزهر خلال لقاء سابق وقال: "صورة توقفت أمامها لما تحمله من معانى كثيرة"، وأضاف: "قبلة احترام وتقدير على جبين فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفضيلة الأمام في أبوظبي"، وتابع: "من يملك الأخلاق والأدب يسكن في القلوب إلي الأبد".

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) تعود الصورة إلى 31 يوليو/ تموز 2017 عندما استقبل الشيخ محمد بن زايد، في قصر البحر شيخ الأزهر الشريف الذي كان يزور الإمارات لترؤس الاجتماع العاجل لمجلس حكماء المسلمين الذي عقد في أبوظبي لـ"مناقشة تصعيد الاحتلال انتهاكاته ضد المسجد الأقصى الشريف"، بحسب الوكالة.

يذكر أن شيخ الأزهر كان وجه، عبر تويتر، رسالة إلى الشيخ محمد بن زايد، بعد توليه رئاسة دولة الإمارات، العام الماضي، وقال: "في الوقت الذي أشعر فيه بأخي العزيز الشيخ محمد بن زايد ومصابه الجلل بفقدان أخيه وسنده الشيخ خليفة رحمه الله، فإنني أشد على يديه وأدعو الله أن يقوي ظهره، ويشد أزره ويوفقه رئيسا وقائدا لدولة الإمارات لاستكمال مسيرة والده الحكيم في خدمة بلاده ودينه وأمته، ونشر العدل والخير في كل مكان".