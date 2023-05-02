دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الثلاثاء، على ما وصفها بـ"مهاترات إحونجية أو حوثية" حول الإمارات، مؤكدا أن بلاده تنطلق نحو "مستقبل واعد" بالصناعة.

وقال خلفان عبر صفحته الموثقة على تويتر: "الامارات غير معتمدة على السياحة العربية... الإمارات لديها شبكة عالمية لاستقطاب السواح من كل بلدان العالم... خطة دبي فقط القادمة.. تتحدث عن 40 مليون سائح.. اذا ضفت بقية الإمارات يمكن يصل العدد 70 مليون سائح للدولة على أقل تقدير"، حسب قوله.

وأردف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "الإمارات ليست مشغولة بمهاترات اخونجية او حوثيين...منطلقة الى مستقبل نراه بإذن الله مستقبلا واعدا بالصناعة".

وتابع خلفان قائلا: "سر نجاحنا..أن قادتنا عقلاء وأهل حكمة... وأن شعبنا متلاحم مع القادة... وإننا عازمين على الوصول الى اهدافنا النبيلة بعون الله تعالى".

وأردف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: " بضائع جبل علي عليها زيادة في الطلب العالمي يغطي كل ارجاء المعمورة"، وأضاف: "صناعات أبوظبي العسكرية أخذت حيزا بين الدول الصناعية في وقت قصير... والقادم خذوها مني......مذهل".

وقال خلفان: "قسما أن من يتحدى الإمارات فإن مصيره الفشل"، وتابع: "نحب الخير لكل البشر...شعارنا التسامح...وتبا لخصم الإمارات".