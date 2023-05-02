دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، الثلاثاء، أهداف زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، المقررة إلى سوريا، الأربعاء، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، في بيان.

وقال بهادري إن "رئيسي سيزور سوريا، الأربعاء، استمرارا لسياسة حسن الجوار التي تنتهجها الحكومة، مع التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين طهران ودمشق ودول محور المقاومة"، حسب وصفه.

وأوضح المتحدث أن "الرئيس الإيراني سيقوم بالزيارة تلبية لدعوة الرئيس السوري بشار الأسد، وأن هذه الزيارة ستكون الأولى لرئيس إيراني منذ 13 عامًا، وستكون استمرارا لسياسة حسن الجوار التي تنتهجها حكومة الرئيس الإيراني"، حسبما نقلت عنه الوكالة في البيان.

وأكد المتحدث أن "أهم محور للزيارة هو التركيز على المجالات الاقتصادية، بعدما حقق البلدان تعاونا ناجحا في مختلف المجالات مثل، الأمن ومكافحة الإرهاب، ويمكنهما الوقوف جنبًا إلى جنب خلال فترة إعادة إعمار سوريا نظرا إلى إمكانيات وقدرات إيران في المجالات الفنية والهندسية"، بحسب البيان.

وبشأن صياغة مشروع قانون التعامل مع العقوبات قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إنه "قيد المراجعة من قبل الحكومة، ويهدف إلى التخفيف من آثار الحظر المفروض على التجارة الخارجية ودعم المواطنين والرعايا الإيرانيين المتأثرين بالحظر بشكل فعال"، وفقًا لـ(إرنا).