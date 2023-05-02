دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس مجلس وزراء الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين الذين اضطرتهم ظروف القتال الذي يشهده هذا البلد لمغادرة منازلهم، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وسيستفيد من هذه المساعدات، التي ستُقدم على "شكل مواد غذائية ومستلزمات طبية وخيم، من خلال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الفئات الأكثر تضررا من أعمال العنف في السودان، وفقا لـ(وام).

وأكد رئيس مجلس الوزراء في الإمارات على "عمق العلاقات الثنائية بين شعبي الإمارات والسودان، والروابط الثقافية والحضارية التي تجمعهما"، وأشار إلى أن "دولة الإمارات تقف إلى جانب جميع الأشقاء العرب وتمد على الدوام لهم يد العون في أوقات الشدة تعبيرا عن قيمها الإنسانية النبيلة"، حسبما نقلت الوكالة.

وكانت الإمارات قد سيرت طائرات لإجلاء رعاياها ورعايا عدد من الدول الأخرى من السودان منذ بدء أعمال العنف منتصف أبريل/ نيسان الماضي.