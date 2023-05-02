دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق مواطن انضم إلى "خلية إرهابية" وأطلق النار على المركبات الأمنية وحاول قتل رجال الأمن والإخلال بالأمن الداخلي وأيد منهج "أحد الهالكين"، وفقا لبيان صدر، الثلاثاء.

وقالت الداخلية في بيانها: "أقدم منهال بن عبدالله آل ربح – سعودي الجنسية – على الانضمام إلى خلية إرهابية تسعى للإفساد في البلاد، وإطلاق النار على المركبات الأمنية ورجال الأمن بقصد قتلهم، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتأييد منهج أحد الهالكين واقتناعه بما كان يروج له وتستره على عدد من المطلوبين أمنيا وعدم الإبلاغ عنهم".

وأضافت الوزارة في بيانها: "وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وأردفت الداخلية بالقول: "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني/ منهال بن عبدالله آل ربح يوم الثلاثاء بتاريخ 12/10/ 1444هـ الموافق 2/5/2023 بالمنطقة الشرقية".