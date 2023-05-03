أدرعي ينشر فيديو يوثق الغارات الإسرائيلية الواسعة ضد حماس في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي مقطع فيديو يوثق الغارات التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية ضد مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، فجر الأربعاء.

جاء ذلك في نقطع فيديو نشره أدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "فيديو يوثق الغارات الجوية الواسعة والتي استهدفت مواقع ومجمعات وأنفاق الارهابيين في قطاع غزة"، مضيفا بتغريدة منفصلة: "في ختام تقييم الوضع ومتابعة لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تقرر العودة الى حالة روتين طبيعية في الجبهة الداخلية".

ونشر أدرعي صورا جوية بتغريدة قال فيها: "خلال ساعات الليلة الماضية شن جيش الدفاع سلسلة غارات استهدفت مواقع ومجمعات ومصالح حماس في قطاع غزة بما فيها نفق إرهابي في خانيونس".

وكانت حركة حماس قد قالت في بيان أصدرته في وقت مبكر من يوم الأربعاء، إن إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "بشأن العدوان الإسرائيلي على شعبنا، وآخر ما تتعرض له غزة الآن، ويحمل الاحتلال مسؤولية ما قد ينتج عن استمرار هذا العدوان"، بحسب البيان.