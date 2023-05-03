أردوغان يعلن اكتشاف حقل نفطي: تركيا بعد الآن ستصبح دولة مصدرة للطاقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن اكتشاف حقل نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن بلاده "بعد الآن ستصبح دولة مصدرة للطاقة"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قال: "أود أن أزف بشرى جديدة. لقد اكتشفنا حفلًا نفطيًا بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميًا في جودي، غابار (منطقة جبلية في شرناق).. إطلاق اسم مدرّستنا الشهيدة آيبوكه يالجين التي قتلها تنظيم PKK الإرهابي بطريقة شنيعة على الحقل النفطي المكتشف في جبل غابار".

وتابع قائلا: "بدأنا في إنتاج النفط من آبار صُب فوقها الأسمنت بادعاء عدم وجود نفط، ومن المناطق التي اضطررنا لمغادرتها بسبب الإرهاب"، لافتا إلى أن تركيا "ستتمكن من رفع القدرة الانتاجية إلى 100 ألف برميل نفط يوميًا من خلال حفر 100 بئر بالمنطقة".

وأضاف: "الحقل الذي يوجد فيه بئر آيبوكه يالجين-1 سينتج لوحده أكثر من كافة آبار النفط في تركيا.. وأن النفط المكتشف عالي الجودة ويقع على بعد 20 كيلو مترا من قضاء جزرا بولاية شرناق.." مؤكدا: "سنتخذ خطوة جديدة نحو اكتفاء بلادنا ذاتيا بالطاقة مع إنتاج يصل إلى 180 ألف برميل نفطي يوميًا من حقل الشهيدة آيبوكه يالجين -1".