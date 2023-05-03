دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت وزارة الخارجية الإيرانية، مقطع فيديو يُظهر استقبالا "شعبيا" للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدى وصوله إلى العاصمة السورية، دمشق، الأربعاء، في الزيارة الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا منذ 13 عاما.

وظهر في المقطع الذي نشرته الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، عدد من الأشخاص الذين هتفوا "أهلا وسهلا باللي جاي... يا مرحبا باللي جاي"، على طريقة العراضة الدمشقية الشهيرة.

وتسارع المتجمهرون نحو السيارة التي كانت تقل رئيسي وبدأوا يهتفون "اللهم صل على محمد وآل محمد" ثم أتبعوها بهتافات "يا علي" في إشارة إلى الصحابي علي بن أبي طالب، وهي شعارات خاصة بأبناء الطائفة الشيعية.

وترجل الرئيس الإيراني من سيارته وأخذ يُحيي الأشخاص الذين رحبوا به في حين حاولت حراسته حمايته من الاندفاع السريع للمجموعة التي رحبت به.

واستقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، نظيره الإيراني في قصر الشعب، الأربعاء، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).