دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى العاصمة السورية، دمشق، الأربعاء، في أول زيارة رسمية لرئيس إيراني إلى سوريا منذ 13 عاما.

وتستغرق زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا يومين، سيلتقي خلالها بنظيره السوري، بشار الأسد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وكان وزير التجارة الخارجية السوري باستقبال رئيسي لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، وفق ما ذكره المتحدث باسم المصالحة السورية، عمر رحمون.

ويضم الوفد المرافق لرئيسي عددا من الوزراء على رأسهم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان.

يذكر أن هذه الزيارة الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا منذ 13 عاما، وفقا ما ذكره المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي.