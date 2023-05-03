تقرير أممي يكشف آخر تقديرات عدد اللاجئين والنازحين في السودان

شاهد.. مراسل CNN على متن سفينة حربية سعودية تشارك في إجلاء العالقين من السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الأمم المتحدة آخر تقديرات لعدد اللاجئين من السودان إلى الدول المجاورة وعدد النازحين إلى مناطق أخرى داخل السودان مع استمرار الاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في البلاد.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير نشرته، الثلاثاء، على موقعها الرسمي: "تقدر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 100 ألف لاجئ قد فروا من السودان حتى الآن إلى البلدان المجاورة".

وتابعت: "تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 334 ألف شخص قد نزحوا داخل السودان".

ولفت التقرير إلى أن "أسعار السلع الأساسية - من الوقود والمواد الغذائية الأساسية والمياه المعبأة – ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40 و60% أو أكثر في بعض المناطق".

وأضافت الأمم المتحدة في تقريرها: "حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أعدادا كبيرة من الأشخاص في السودان قد يلقوا حتفهم بسبب نقص الخدمات الأساسية، فضلا عن تفشي الأمراض في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع".