علاء مبارك يعيد نشر "آخر كلمات" والده في جلسات محاكمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعاد نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، علاء، الخميس، نشر مقطع فيديو لآخر ما قاله مبارك أثناء جلسات محاكمته.

ونشر علاء مبارك الفيديو على صفحته الرسمية على موقع تويتر، وعلق عليه بالقول: " اخر ما تحدث به الوالد فيما أطلق عليها محاكمة القرن ... "بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي و إن ضنوا علي كرام" .."، حسب قوله.

ويتحدث الرئيس المصري الراحل في المقطع عن سنوات عمله كقائد للقوات الجوية ورئيس للجمهورية، ودوره في إعادة بناء سلاح الجو بعد حرب 1967,

ويختم مبارك حديثه في المقطع بالقول: "مصر لن تسنى من عمل من أجلها"، حسب قوله.