أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مسؤول دبلوماسي رفيع لـCNN إن أعضاء جامعة الدول العربية سيجتمعون يوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض للتصويت على "إبطال تجميد عضوية سوريا" في الجامعة العربية.

وقال المسؤول لشبكة CNN إنه إذا تمت الموافقة على إعادة عضوية سوريا، فمن المحتمل جدًا أن يترأس الرئيس بشار الأسد الوفد السوري في القمة العربية رفيعة المستوى في 19 مايو/أيار.

وقاطعت عدة دول عربية الرئيس السوري بسبب قمعه للاحتجاجات عام 2011، وأدى العنف إلى أكثر من عقد من الحرب الأهلية.

وأفاد مصدر دبلوماسي مطلع يوم الأربعاء أن غالبية أعضاء جامعة الدول العربية وافقوا على ضم سوريا إلى القمة المقبلة التي ستعقد في العاصمة السعودية يوم 19 مايو/أيار.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لمذيعة CNN، بيكي أندرسون، إنه يعتقد أن هناك ما يكفي من الأصوات بين أعضاء الجامعة العربية لعودة سوريا إلى الجامعة.

وكان مصدر دبلوماسي عربي أكد لموقع CNN بالعربية، الأربعاء، أن قرار إلغاء تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية سيُطرح رسميًا خلال انعقاد أعمال القمة العربية المقررة في الرياض في 19 مايو/ أيار الجاري، ليتم توجيه دعوة رسمية إلى دمشق للعودة وحضور الاجتماعات، دون أن يحدد آلية إعلان القرار وترتيبه الزمني النهائي.