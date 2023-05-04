البيت الأبيض يصدر أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على شخصيات تزعزع استقرار السودان

الشرق الأوسط
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البيت الأبيض يصدر أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على شخصيات تزعزع استقرار السودان
Credit: Joshua Lott/Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على "بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي".

وكتب بايدن في رسالة إلى رئيس مجلس النواب وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أنه يرى أن الوضع في السودان "يشكل تهديدًا غير اعتيادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وقال بايدن في بيان صدر عنه أيضًا: "إنني أشارك الشعب السوداني المحب للسلام والقادة في جميع أنحاء العالم في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة".

وتابع الرئيس الأمريكي في بيانه: "إن هذا العنف، الذي خطف بالفعل أرواح مئات المدنيين وبدأ خلال شهر رمضان المبارك، أمر غير معقول، ويجب أن ينتهي".

وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة لم تفرض بعد عقوبات باستخدام الأمر التنفيذي الجديد.

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