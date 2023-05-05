دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، عن الأعراض التي عانى منها بسبب الفيروس الذي أدى إلى دخوله المستشفى، وأكد أنه بخير، موجها شكره لكل من تمنى له الشفاء، الجمعة.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على تويتر: "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا خرجت اليوم من المستشفى".

وأضاف الأمير والشاعر السعودي: "كانت وعكة بسبب فيروس أدى إلى سعال شديد ورفع الضغط مما استدعى وجودي في المستشفى، الحمد لله أنا على أحسن حال، وخرجت الحمد لله والأمور طيبة".

وتابع بن مساعد قائلا: "عاجز بحق عن شكر جميع من تكرم وأكرمني بفضل كبير بالسؤال وبالدعاء وبالاتصال وبالمحبة الكبيرة التي وجدتها الحقيقة... لست قادرا على أن أعبر على رد جزء منها، أتمنى أن أشكر كل أحد باسمه ولكن كرمكم لا يُجارى".

وأردف الأمير السعودي: "أشكر جميع الأحبة والأقرباء والأصدقاء والمعارف وحتى الحقيقة ناس كثر من المملكة ومن خارجها... هذا شي فوق ما أستحق لا أراكم الله مكروها وأن يحفظ لكم أحبابكم ويبعد عنكم المرض ويعافي كل مريض... عاجز عن شكركم... لا حرمني الله فضلكم ومحبتكم وشكرا جزيلا والحمد لله أنا بخير... ألف ألف شكر"، حسب قوله.