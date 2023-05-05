وزير خارجية البحرين يلتقي زيلينسكي وكوليبا خلال زيارته إلى أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال زيارة المسؤول البحريني إلى أوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء البحرين الجمعة، كما أظهرت صور لقاءه بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

وأكد الزياني لزيلينسكي على "موقف مملكة البحرين الداعي إلى وقف الحرب في أوكرانيا"، وتابع: "جلالة الملك المعظم أكد في العديد من المناسبات على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل الى حل الصراع بالوسائل السلمية عبر المفاوضات والطرق الدبلوماسية، بما يؤدي الى حفظ الأمن والسلم في أوروبا والعالم"، وفقا للوكالة.

من جانبه، أعرب زيلينسكي عن تقديره لموقف البحرين وملكها، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، "الداعي الى وقف الحرب في أوكرانيا، وما قدمته المملكة من دعم إنساني للشعب الأوكراني"، وفق ما ذكرت الوكالة.

وأكد الرئيس الأوكراني: " حرص بلاده واهتمامها بتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية التي من شأنها خدمة المصالح المشتركة"، وفقا للوكالة.