دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الشؤون الإسلامية في السعودية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان شجاعا وقويا وصادا مخلصا في إيصال رسالة الوسطية.

وأضاف آل الشيخ في مقاطع فيديو نشرتها قناة (الإخبارية) السعودية، أن "أن سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، كان شجاعا وقويا وصادقا ومخلصا لهذه الرسالة، وأن تكون موافقة لما يحقق ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية".

وأردف موضحا: "الناس في حاجة إلى السلام، الناس في حاجة إلى الهدوء والسكينة والاطمئنان، الناس في حاجة إلى أن يحافظوا على كرامتهم، وعلى ما وهبه الله لهم سبحانه وتعالي من تكريم، الآن، الناس يعملون بقناعة ويعملون بصدق ابتداء من أئمة المساجد والدعاة، وانتهاء بالإعلاميين، يسير معهم كل مواطن صالح في هذا الوطن الغالي، فلنجمد الله سبحانه وتعالى..".

وتحدث آل الشيخ "عن هذا الحراك العظيم الذي تبناه ولاه خادم الحرمين الشريفين، وقام عليه على تنفيذه سمو سيدي ولي العهد، حراك يجب أن يفخر به جميع المواطنين في العالم بل المسلمين أجمع، هذا الحرك الذي غير المياه الراكدة والآسنة، بعد ما كان الانسان مختطفا من فئات لا تخاف الله سبحانه وتعالي، لا في البشر ولا في الأرض ولا غيرها، استغلوا هذا الدين للتدمير ولتغليظ الناس واستغلوه لتنفيذ ما تنطوي عليه قلوبهم وعقولهم المتعفنة التي تقطر دماء وكراهية وحقدا على الجميع...".

وأكد آل الشيخ: "لا نقبل الإساءة للإسلام والمسلمين، وسنقف سدا منيعا ضد الإرهاب والتطرف". وأضاف في كلمة له، الجمعة، أن "الوزارة ستقف ضد كل من يحاول أن يمتطى الدين للوصول إلى الدنيا، أو الوصول للسياسة أو تقليب الوطن، سواء في المملكة أو في أي بلد بالعالم".

وأشار إلى أن "الوزارة لن تقبل كذلك من يمتطى الدين من أجل الإساءة للبشر أياما كان، حتى ولو كان من غير المسلمين"، مشددا على "ضرورة التمسك بما جاء في القرآن الكريم والسنة وفق فهم السلف الصالح". وتابع: "ندعو المواطنين إلى التقيد بعقيدتنا عقيدة الاعتدال والوسطية وهناك كثير من الدول تعمل وفق رؤيتنا".