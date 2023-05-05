شهود لـCNN: اشتباكات عنيفة صباح الجمعة قرب القصر الرئاسي بالخرطوم

شاهد.. مراسل CNN على متن سفينة حربية سعودية تشارك في إجلاء العالقين من السودان

(CNN)-- قال شهود عيان لصحفيي شبكة CNN في السودان، إن اشتباكات عنيفة استؤنفت، صباح الجمعة، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي في العاصمة السودانية، الخرطوم.

كما وردت أنباء عن اشتباكات في منطقة كافوري بشرق بحري شمال العاصمة، وشُوهدت طائرات حربية تحلق في سماء الخرطوم، وفقا للشهود.

وكانت قوات الدعم السريع قالت، الجمعة، إنها ستمدد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة إضافية بعد وساطة أمريكية وسعودية، في حين أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان أنها وافقت على وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام مع قوات الدعم السريع.

ويذكر أن وقف إطلاق النار السابق لم يوقف القتال بين الفصائل العسكرية المتناحرة في مناطق مختلفة من السودان.