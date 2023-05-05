دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام محلية في السعودية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، عبداللطيف آل الشيخ وما قاله عن شرط للإمامة في مساجد الرياض.

وقال الوزير في مقطع الفيديو المتداول: "التلاوة النجدية تلاوة متميزة جدا ولها نمط معين قريبة إل النفس وإلى الروح واشتهر بها أهل نجد خاصة مدينة الرياض وهي قراءة قديمة جدا فاعتقد أنه مناسب جدا إحياءها حتى لا تندثر وهي فعلا بدأت بالاندثار.."

وتابع الوزير قائلا: "طلب من جميع الأئمة في الرياض أن يتلوا بالقراءة النجدية.. طلبنا من الأئمة فقط في مدينة الرياض أن يتلوا بالتلاوة النجدية أما في غيرها من المدن فهذا حسب اختيار الإمام ورغبته وقدرته.."

وأضاف: "بدأنا وعملنا دورات كثيرة جدا للأئمة واعطيناهم فرصة ومن لا يستطيع أن يقرأ بالقراءة النجدية سنبحث له عن عمل آخر وهو يبحث له عن منطقة قريبة من الرياض يستطيع أن يؤم الناس فيها.."