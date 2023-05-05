السودان.."الدعم السريع" تعلن موافقتها على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة

(CNN)-- أعلنت قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في السودان، الخميس، أنها وافقت على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية صباح الجمعة بعد وساطة أمريكية وسعودية.

وكان الجيش السوداني أعلن، الأربعاء، في بيان، أنه وافق على هدنة لمدة 7 أيام، ولم يكن هناك أي رد من قوات "الدعم السريع" في ذلك الوقت بشأن موافقتهم على الهدنة.

والخميس، قالت القوات شبه العسكرية، في بيان عبر تويتر، إن تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة سيكون "لفتح ممرات إنسانية، وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين، وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم والوصول إليها مناطق آمنة"، وأضافت: "نؤكد قبولنا لطلب وقف إطلاق النار والتزامنا به".

يذكر أن وقف إطلاق النار السابق لم يوقف القتال بين الفصائل العسكرية المتناحرة في مختلف أنحاء السودان.