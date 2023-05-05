دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، أن الحديث عن مؤامرة ضد السودان "تفكير عبثي عقيم"، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين "أكبر المستفيدين" من الاقتتال في السودان، الجمعة.

وكتب عبدالله على صفحته على تويتر: " لا احد في الخارج يود حرق السودان. الكل يدعم سودان مستقر ومدني كما جاء في اتفاق اطاري بدعم اقليمي ودولي. البحث عن مؤامرة ضد السودان تفكير عبثي عقيم".

وأردف الأكاديمي الإماراتي قائلا: "والنزاع العسكري اكبر دليل ان السودان ابتلى بحكم العسكر منذ 70 سنة منها 30 سنة بدعم من الاخوان المستفيد الأكبر من استمرار الاقتتال"، حسب قوله.

ويشهد السودان اقتتالا ومعارك عنيفة بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي، والقوات المسلحة السودانية بقيادة رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان.