شاهد الاستقبال "الأسطوري" لمفتي مصر شوقي علام في الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل مفتي مصر، شوقي علام، إلى الهند في مراسم استقبال وصفت بـ"الأسطورية" بتغريدة نشرتها دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الجمعة.

وذكرت دار الإفتاء المصرية أن المفتي "خطب الجمعة أمام 30 ألف مصلٍّ في جامع الفتوح الواقع بمدينة المعرفة بولاية كيرالا، والذي يعدُّ أكبر مسجد على مستوى الهند"، مبينة أن الزيارة تأتي في ضوء استراتيجيتها لتعزيز التواصل الديني مع الخارج.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن علام "الْتقى رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وسماحة الشيخ أبو بكر أحمد المسليار مفتي الهند، في جامع الفتوح الواقع في مدينة المعرفة بولاية كيرالا، والذي يعدُّ أكبر مساجد الهند، وذلك على هامش زيارة فضيلته الرسمية للهند التي بدأت منذ أيام، الْتقى فيها هو وعدد من كبار القيادات الرسمية والتنفيذية والدينية في الهند".

وأكَّد المفتي خلال اللقاء "أهمية الدَّور الكبير لمفتي الهند وعلمائها في إبراز الوجه الحقيقي للإسلام وتصحيح صورته، مشددًا على أهمية أخد الفتوى من أهل الاختصاص وذلك حتى تتحقق مقاصد الشريعة الإسلامية مما يحفظ السلم المجتمعي"، وفقا لبيان دار الإفتاء.

وكان مفتي مصر قد توجه إلى الهند الأسبوع الماضي بناءً على دعوة من رئيس المجلس الهندي للعلاقات الثقافية بحكومة الهند، فيناي ساهاسرابودهي، في زيارة رسمية تمتدُّ لخمسة أيام، حيث يلتقي عددًا من كبار القيادات الرسمية والتنفيذية والدينية في الهند، وفقا لتقرير سابق نشرته دار الإفتاء المصرية.