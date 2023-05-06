"حميدتي": أشكر حكومة مصر وشعبها لحرصها على أمن واستقرار السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال قائد قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في السودان محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، الجمعة، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري سامح شكري ناقشا خلاله الوضع في السودان والموضوعات المتعلقة بالأزمة الراهنة.

وأضاف "حميدتي"، عبر تويتر: "تطرقنا أيضا إلى المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل شامل ووقف إطلاق النار".

وتابع: "أعرب السيد سامح شكري عن تضامن مصر الشقيقة، مع الشعب السوداني ودعم خياراته، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات لتجاوز هذه الظروف".

وقال قائد قوات "الدعم السريع"، في التغريدة: "أعبر عن شكري وتقديري لحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة على الاهتمام المتواصل بقضايا شعبنا وحرصها على أمن واستقرار السودان ودول الإقليم والمنطقة نشكرهم أيضا على استقبال أشقائهم السودانيين ممن أجبرتهم الظروف الراهنة على مغادرة البلاد".

كان وزير الخارجية المصري أكد، الخميس، خلال اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان و "حميدتي"، إن مصر "لن تألو جهدا في الوقوف إلى جوار السودان في هذه المحنة الخطيرة وغير المسبوقة".

ووفقا لبيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، فإن شكري أعرب في اتصالاته مع الجانبين عن "قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا أبرياء، وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة"، وناشد بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا".

وأضاف البيان أن سامح شكري "أعاد التأكيد خلال الاتصال على موقف مصر الثابت الداعي لاحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأن كافة الاتصالات والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها مصر حاليا ترتكز على تلك المحددات، وتستهدف مساعدة السودان في الخروج من محنته، وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات من خلال الحوار".

يذكر أن وزير الخارجية المصري استقبل، الثلاثاء، مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني، لبحث الوضع في السودان، في أول زيارة معلنة لمسؤول سوداني للقاهرة منذ بدء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عن تلك الزيارة، إن "وزير الخارجية أعاد التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت والمُعلن منذ اليوم الأول للأزمة السودانية، والداعي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظاً على دماء أبناء الشعب السوداني، وأهمية التزام جميع الأطراف بتثبيت الهدنة وعدم خرقها، وبدء حوار جاد لحل الخلافات القائمة"، كما أكد شكري "حرص مصر على التعامل مع أزمة السودان باعتبارها شأنا داخليا، واحترام جميع الأطراف الدولية والإقليمية لسيادة السودان وعدم التدخل في الأزمة بشكل يؤدي إلى تأجيج الصراع".