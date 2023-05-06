دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم القتل حداً باثنين من الجناة في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة في البيان: "أقدم كل من، وليد عبده محمد سلمان، وياسر محمد راشد البكالي، يحملان الجنسية اليمنية، على قتل مسفر بن ناصر بن سعيد القحطاني، سعودي الجنسية، باستدراجه إلى مكان بعيد عن الأنظار، ومن ثم نحره بسكين مما أدى إلى وفاته".

وأضاف البيان:" تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، والحكم بقتلهما حداً لقتلهما المجني عليه غيلة، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه"، بحسب ما نقلت (واس).

وأشار البيان إلى أنه "تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين، وليد عبده محمد سلمان، وياسر محمد راشد البكالي، السبت، في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير"، حسبما نشرت الوكالة السعودية.