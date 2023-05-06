السويد تستدعي سفير إيران بعد إعدام سويدي إيراني بتهمة الإرهاب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت وزارة الخارجية السويدية إن السويد استدعت سفير إيران بالإنابة، السبت، للاحتجاج على إعدام المواطن السويدي الإيراني حبيب شعب.

وقالت الوزارة في بيان: "عقوبة الإعدام عقوبة لا إنسانية ولا رجعة فيها، والسويد، مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، تدين استخدامها تحت أي ظرف من الظروف".

بحسب وكالة "ميزان"، التابعة للسلطات القضائية الإيرانية، أُعدم "شعب" في إيران صباح السبت، بسبب تورطه المزعوم مع جماعة انفصالية، حركة النضال، التي تعتبرها إيران جماعة إرهابية.

وذكرت وكالة "ميزان" أيضًا أن "شعب" كان زعيم حركة النضال والمشتبه به العقل المدبر وراء هجوم إطلاق النار على عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران في عام 2018، الذي قتل فيه 29 شخصًا.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أن هجوم الأهواز أصاب 70 شخصا. وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إلى أن أن الضحايا من العسكريين والمدنيين.

بعد حادثة 2018، اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتمويل مرتكبي الهجوم على العرض العسكري وهدد بـ "معاقبة شديدة" للعقول المدبرة.

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن "التحريض الرسمي ضد الإمارات في إيران مؤسف"، و "اتهامات طهران لا أساس لها".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن وزارة الاستخبارات الإيرانية قالت في أعقاب الهجوم إنها حددت هوية المجموعة المسؤولة. ولم يذكر التقرير اسم الجماعة، لكنه قال إنه تم اعتقال 22 شخصًا وصفتهم بأنهم "مؤيدون ومتورطون في الحادث".