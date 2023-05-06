القدس (CNN)-- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن فلسطينيين قُتلا خلال عملية نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية في مخيم طولكرم للاجئين بالضفة الغربية المحتلة، صباح السبت.

وحددت الوزارة اسم القتيلين وهما، حمزة خريوش، 22 عامًا، وسامر الشافعي، 22 عامًا، وكلاهما تُوفي متأثرًا بعدة أعيرة نارية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن عملية مشتركة مع وكالات متعددة أُجريت في طولكرم للقبض على خريوش والشافعي، وتم تحديدهما على أنهما "فردين مطلوبين يشتبه في قيامهما بإطلاق نار في أفني حيفتس هذا الأسبوع".

وذكر البيان أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار، وقتلت خريوش والشافعي أثناء فرارهما، وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين القوات الإسرائيلية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية اثنين آخرين من المشتبه بهما، وهما، محمد عبد الفتاح، 21 عامًا، وإبراهيم أحمد، 19 عامًا، وأُصيبا أثناء فرارهما، بحسب البيان الإسرائيلي.

وقال البيان إن القوات الإسرائيلية عثرت على بنادق عسكرية وسترات عسكرية ومخازن ذخيرة من طراز إم-16 في المنزل الذي عثر فيه على المشتبه بهم.