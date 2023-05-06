وزير خارجية أمريكا يتصل بنظيره السعودي بشأن السودان واليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إنه اتصل هاتفيا بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بشأن "جهود المشتركة بين البلدين لدفع السلام في السودان واليمن".

وأضاف بلينكن، عبر تويتر: "أجريت مناقشة مهمة مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول جهودنا المشتركة لدفع السلام في السودان واليمن، وأعربت عن امتنان الولايات المتحدة للمساعدة السعودية الحاسمة للمساعدة في تسهيل عبور المواطنين الأمريكيين المغادرين السودان عبر جدة".

وفي السعودية، قالت وكالة الأنباء الرسمية (واس) إن الأمير فيصل بن فرحان تلقى، اتصالا هاتفيا، من بلينكن، و"ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكدا على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف".

وأضافت: "استعرض الجانبان مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين في جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق".

وتابعت: "كما تم بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك".