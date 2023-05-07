دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد غياب دام 12 عامًا، استعادت سوريا، الأحد، مقعدها في جامعة الدول العربية، بموجب قرار تبناه وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم المغلق في مقر الجامعة بالقاهرة.

وبحسب البيان الختامي للاجتماع، فقد "قرر الوزراء استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارًا من 7 مايو/ أيار 2023".

وطلب القرار رقم 8914 الصادر عن الاجتماع، من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطورات.

وجدد وزراء الخارجية العرب في قرارهم، "الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، حسبما ينص ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا في الخروج من أزمتها".

وقرر الوزراء تشكيل لجنة اتصال وزارية مُكونة من "الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام"، لمتابعة تنفيذ بيان (اجتماع) عمّان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها".

وخلال جلسة وزراء الخارجية العرب، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي دون تدخلات خارجية، مضيفا: "لا حل عسكري للأزمة السورية، ويجب القضاء على جميع صور الإرهاب في سوريا".