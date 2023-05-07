دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من لقاء أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد وملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.

ونشرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية صورة اللقاء والعناق الذي جمعهما على هامش المراسم.

وجرت مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا، وهو حدث ملكي يحدث مرة واحدة في الجيل، ويشهده المئات من الضيوف البارزين في ويستمينستر آبي، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المهنئين، تجمعوا في وسط لندن، وأدى الملك قسم التتويج وأصبح أول ملك يؤديه بصوت مرتفع خلال تتويجه.

وتُوج الملك تشارلز بتاج سانت إدوارد الذي يبلغ من العمر 360 عامًا، وهو أهم جزء في حفل التتويج. وبعد تتويج الملك، قال ويلبي: "ليحفظ اللهُ الملك".