مُخبأة في "صناديق مشمش".. شرطة أبوظبي تضبط مليوني قرص كبتاغون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شرطة أبوظبي، الاثنين، إحباط محاولة توزيع 2.25 مليون حبة كبتاغون، داخل الدولة، وتهريب بعضها إلى دولة مجاورة. واعتقلت السلطات عصابة مكونة من 3 متهمين، حسبما أعلنت الشرطة في بيان عبر تويتر.

وقال البيان إن "القيادة العامة لشرطة أبوظبي ألقت القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص حاولوا تهريب 2.25 مليون قرص من مخدر الكبتاغون، وإخفائها داخل صناديق تحتوي على المشمش المجفف، قبل الشروع في تهريبها لإحدى الدول المجاورة".

وذكر العميد طاهر الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، أن "العملية تكللت بالنجاح بعد تنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المشتبه بهم، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة بدولة الإمارات، تم رصد العصابة، والتي أخفت الصناديق في ثلاث شقق سكنية في إحدى إمارات الدولة"، بحسب البيان.

وأوضح العميد الظاهري "أن فريق مكافحة المخدرات وباتباع كافة الإجراءات القانونية، قام بإلقاء القبض على المتهمين وضبط صناديق أقراص الكبتاغون، والتي كانوا يخططون لتسويق جزء منها داخل الدولة، وتهريب المتبقي منها إلى إحدى الدول المجاورة".