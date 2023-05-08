مصر: جدارية على مبنى حكومي تثير جدلاً.. ما السبب؟

صورة أرشيفية - ترميم لوحات جدارية على طول سقف قاعة الأعمدة الكبرى بجوار عمود يحمل صورة للإله المصري آمون - مين في معبد الكرنك في مدينة الأقصر بجنوب مصر، 17 يناير/ كانون 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت جدارية على مبنى تابعة لهيئة التأمين الصحي في مصر جدلا واسعًا، ما دفع المسؤولين إلى إزالتها، بعد تعليقات رأت أن اللوحة تحمل دلالات غير لائقة.

وقال رئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتور محمد ضاحي، في تصريحات تلفزيونية، إنه تمت إزالة الجدارية في مدحل المبنى الإداري لفرع هيئة التأمين الصحي بالقاهرة تمت إزالتها، الأحد، عقب موجة الجدل الدائر على الشبكات الاجتماعية.

وأضاف رئيس هيئة التأمين الصحي، أن الجدارية مأخوذة من عمل فرعوني، موضحًا أنها قائمة في مكانها منذ أكثر من 30 عامًا، حسبما قال في برنامج "المساء مع قصواء" المُذاع عبر فضائية "CBC" المصرية.

تًظهر الجدارية أشخاصًا يرتدون أزياءً فرعونية، بينما يجثو أحدهما على ما يبدو لتلقي العلاج، لكنها الجدارية القديمة تجدد الجدل حولها بعد تناقل صورة لها، وسط تعليقات حول مغزاها.