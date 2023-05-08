أكاديمي إماراتي يُعلق على موقف قطر من عودة سوريا إلى الجامعة العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، على موقف قطر من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية واصفا إياه بالقرار السيادي الذي يجب أن يُحترم، الأحد.

وقال عبدالخالق عبدالله في تغريدة إنه رغم الإجماع العربي على عودة سوريا إلى الجامعة وقرار 18 دولة عربية الانفتاح على دمشق، بقيت قطر على موقفها المعارض لهذه الخطوة.

وأضاف الأكاديمي الإماراتي قائلا عن موقف الدوحة: "هذا حقها وقرارها السيادي الذي يجب ان يحترم"، حسب قوله.

وتضمنت تغريدة عبدالله تصريحات لمستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ماجد بن محمد الأنصاري، والتي قال فيها: "موقف دولة قطر من التطبيع مع النظام السوري لم يتغير".

وأردف الأنصاري في تصريحه قائلا: "دولة قطر تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقا في سبيل ذلك لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع النظام السوري قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق".

وأعرب المسؤول القطري عن "تطلع دولة قطر إلى العمل مع الأشقاء العرب في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الكرامة والسلام والتنمية والازدهار، وأن يكون هذا الإجماع دافعا للنظام السوري لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته، وأن يعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري وتحسين علاقاته مع محيطه العربي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".