دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى وزير الخارجية اللبناني الأسبق، جبران باسيل، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يقود تغييرا بمثابة "ثورة" ويدعو إلى تحويل المنطقة لـ"أوروبا جديدة"، متسائلا عما إذا كان لبنان يريد أن يكون جزءا من هذا التغيير، ما أثار تفاعلا وردودا عليه.

وكتب باسيل على صفحته على تويتر: "هناك تغيير كبير جدا يقوده الامير محمد بن سلمان في السعودية، وهو بمثابة ثورة، وهو دعا الى ان تتحول المنطقة الى اوروبا جديدة".

وأردف وزير الخارجية اللبناني الأسبق: "فهل نريد كلبنانيين ان نكون جزءا من ذلك ام لا؟"، حسب قوله.

وأضاف باسيل: "هناك جو جديد في المنطقة يقوم على التنافس بالانماء والتطوير بدل الصراعات... الا يريد لبنان ان يكون جزءا منه؟".

ورد الإعلامي اللبناني، نديم قطيش، على باسيل بالقول: "حبيبي جبران .. ما الك مصلحة تكون جزء من ثورة الامير محمد بن سلمان.. لأن بهيك حالة بيكون مطرحك "بالريتز كارلتون" مش بسدة القيادة"، حسب قوله.

وكتبت مغردة: "حتى جبران باسيل اللي لف اوروبا يصايح باحتجاز الحريري وامتنع عن إدانة الهجمات الإرهابية ضد السعودية يبغى يصير جزء من مشروع ولي العهد"، حسب قولها.

وقال أحد المغردين: "تعيش وتفيق سعادتك ومعاليك. شو سبب هذه الاستفاقه ؟؟"، حسب تعبيره.