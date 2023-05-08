دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ومستشار الأمن القومي الهندي، أجيت دوفال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) الأحد.

وبحثت الأطراف المجتمعة في هذا اللقاء "سبل تعزيز العلاقات والروابط بين دولهم وبما يعزز النمو والاستقرار في المنطقة"، وفقا لواس.

وحضر الاجتماع من الجانب الأمريكي "السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي السيد بريت ماكغورك، والمنسق الرئاسي في وزارة الخارجية السيد آموس هوكستين، وكبيرة مستشاري الأمن القومي السيدة أريانا بيرنجاوت"، وفقا لواس.

وكان البيت الأبيض قد نشر بيانا صحفيا قال فيه: " التقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان برئيس الوزراء السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في 7 مايو في المملكة العربية السعودية لتعزيز رؤيتهم المشتركة بشأن شرق أوسط أكثر أمنا وازدهارا وترابطا مع الهند والعالم".

وأشار البيت الأبيض إلى أن سوليفان أجرى لقاءات ثنائية مع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن القومي الهندي لبحث "القضايا الثنائية والإقليمية".

وعن لقائه بولي العهد السعودي، قال البيت الأبيض إن سوليفان "استعرض التقدم الكبير في المحادثات لتعزيز الهدنة التي استمرت 15 شهرًا في اليمن، ورحب بالجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، وقام بتغطية مجموعة من القضايا الأخرى"، وفقا للبيان.

ووجه مستشار الأمن القومي الأمريكي الشكر لولي العهد السعودي على "على الدعم الذي قدمته السعودية للمواطنين الأمريكيين أثناء إجلائهم من السودان"، وفقا للبيان.