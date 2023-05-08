دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، على قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، الأحد، متمنيا أن تكون قمة الرياض المقبلة "قمة جمع الشمل العربي".

وقال قرداحي في تغريدة عبر صفحته على تويتر: "تحيةً عربية من القلب للوزراء العرب الذين ألغوا قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية".

وأردف وزير الإعلام اللبناني السابق قائلا: "وتحيةً عربيةً الى سوريا الشامخة التي تبقى قلب العروبة النابض، كما وصفها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر".

وتابع قرداحي: "إنه منطق التاريخ والجغرافيا، وهو الذي ينتصر في النهاية، مهما طال الزمن ..سنعود نغني "بلادُ العرب أوطاني…."، وعسى أن تكون قمةُ الرياض المقبلة، قمةَ جمع الشمل العربي، والأهم في تاريخ القمم العربية"، على حد قوله.

وكان وزراء خارجية غالبية الدول العربية قد قرروا عودة سوريا إلى الجامعة بعد اجتماع استثنائي عُقد، الأحد، في العاصمة المصرية، القاهرة.