دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكّد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن بلاده عندما تتخذ أي خطوة لحماية أمنها الوطني ستعلن ذلك بالوقت المناسب، وذلك في ظل أنباء حول قصف جوي عبر طيران حربي لمنطقة جنوبي سوريا بغارة استهدفت أحد مهربي المخدرات وفقا لوسائل إعلام سورية، الإثنين.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي: "عندما نتخذ أي خطوة لحماية أمننا الوطني ومواجهة أي تهديد له سنعلنها في وقتها المناسب".

وأردف وزير الخارجية الأردني قائلا: "بالنسبة لقضية المخدرات، كما أكدنا سابقا هي تهديد كبير للمملكة وللمنطقة وللعالم أيضا في ضوء تصاعد عمليات تهريب المخدرات".

وأضاف الصفدي قائلا: "أشرنا إلى ذلك في اجتماع عمان واتفقنا مع إخوتنا في الحكومة السورية على أن نشكل فريقا سياسيا وأمنيا مشتركا لمواجهة هذا الخطر والانتهاء منه بشكل كامل، مستمرون بالعمل من أجل إنشاء تلك اللجنة وساتصل بمعالي وزير الخارجية السوري قريبا لنبحث كيف نترجم هذا الاتفاق إلى آلية عمل واضحة تساعدنا على مواجهة هذا الخطر وتحد منه، ونحن على اتصال وقنواتنا مفتوحة مع الحكومة السورية"، حسب قوله.

وتناقلت وسائل إعلام سورية أنباء حول غارة جوية خارجية استهدفت منزلا في ريف السويداء الشرقي قرب الحدود مع الأردن، وقد أسفرت عن مقتل متهم بارز بتهريب المخدرات يدعى، مرعي الرمثان.