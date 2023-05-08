السعودية.. توقيف سعودي سرق سيارة في مكة كان داخلها امرأة وطفلان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألقت السلطات السعودية القبض على مواطن سعودي بتهمة سرقة سيارة في مكة، كان داخلها امرأة وطفلان.

ونقل بيان لجهاز الأمن العام السعودي عن شرطة مكة المكرمة، الاثنين: "قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة خليص على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل من العاصمة المقدسة".

وأضاف البيان أن الحادثة "نتج عنها سقوط امرأة وطفليها من داخلها أثناء سيرها، وتعرضوا لإصابات خفيفة"، لافتا أنه جرى توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

كانت تقارير إخبارية محلية أفادت أن المتهم استغل ترك زوج السيدة السيارة قيد التشغيل لدى توجهه لشراء احتياجاته من أحد محال البقالة، وعندما رأته السيدة حاولت القفز بطفليها من السيارة، بينما تعرض للسحل لأن عباءتها علقت في الباب. كما تعرض طفليها للإصابة.