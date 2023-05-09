دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، علاء، متابعيه فيديو لوالده مع العاهل السعودي السابق، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين.

ونشر علاء مبارك الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وعلق عليه بالقول: "عندما تلتقي الزعامة ، رحمة الله عليهم"، حسب قوله.

ودأب نجل الرئيس المصري الراحل على نشر مقاطع فيديو لوالده على مدار الأسابيع الماضية مستذكرا فترة حكمه لمصر.

وأشاد بعض المغردين بالروح التي كانت موجودة بين رئيس مصر الراحل والعاهل السعودي آنذاك، في حين تنبه آخرون إلى ظهور رئيس المخابرات العامة الأسبق، عمر سليمان.