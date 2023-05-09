دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، زيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، في بيان.

وأكد باقري، أن "التعاون الدفاعي بين إيران وسلطنة عمان يمضي قدما ويتقدم بسرعة"، موجها الدعوة لعُمان للمشاركة في المناورات البحرية الدولية المشتركة، بحسب البيان الذي نشر، الثلاثاء.

والتقى باقري خلل زيارته، رئيس أركان القوات المسلحة العُمانية الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي، وقال إن "هذه العلاقات تظهر عمق علاقات الأخوة والوفاء بحق الجوار"، حسبما أفادت (إرنا).

ونقل البيان عنه تأكيده أنه "خلال الأيام المقبلة سيعقد المؤتمر الكبير للنظام العالمي الجديد في طهران بحضور مسؤولين من عدة دول من بينها عُمان"، وأضاف: "العلاقات بين إيران وسلطنة عُمان متميزة وودية ودافئة، ونؤمن بضرورة تعزيز أمن الحدود البحرية بين البلدين، ومستعدون لبرنامج مشترك فيما يتعلق بالإجراءات الاستخبارية والدوريات المشتركة خاصة في مجال مكافحة المخدرات".

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، أن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة رحب بنظيره الإيراني والوفد المرافق له، وأضافت أنه "تم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك".

واعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العُمانية، أن "هذه الزيارات تعزز العلاقات بين البلدين"، وقال: "نحن جميعًا أبناء المنطقة، وبالتالي فإننا نفهم مصالحنا أفضل من غيرنا، ونعتقد أن أمن المنطقة يمكن ضمانه بوحدة وتضامن دول المنطقة"، بحسب ما نقلت الوكالة الإيرانية.