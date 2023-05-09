أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أسفرت الغارت الإسرائيلية على مواقع للجهاد الإسلامي في قطاع غزة عن مقتل قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس التابعة للحركة أمين سر المجلس العسكري، جهاد شاكر غنام، البالغ من العمر 62 عاما.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن غنام كان مطلوبا منذ أكثر من 20 عاما ونجا من خمس محاولات اغتيال سابقة.

وقالت الحركة إن غنام من الجيل الأول للمقاتلين وعمل في لجان المقاومة الشعبية وحركة فتح التي كان يتزعمها ياسر عرفات.

وأشارت الجهاد الإسلامي إلى أن منزل القيادي فيها قُصف في حرب 2014، وقد اغتيل شقيقه، القيادي زياد غنام، عام 2007 إلى جانب ابن أخيه، راذد، وفقا للحركة.

واتهمه الجيش الإسرائيلي بتنسيق عمليات التسليح وتحويل الأموال بين حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس التي تدير غزة، ووصفه بأنه من كبار أعضاء الجهاد الإسلامي.